Salone Nautico, tutto pronto per la terza edizione: 240 yacht, eventi su 30.000 mq all'aperto

VENEZIA - Il Salone Nautico di Venezia torna quest'anno per la terza edizione da sabato 28 maggio al 5 giugno con 9 giorni di manifestazioni: si sviluppa anche quest'anno su 30.000 metri quadri all'aperto e sui 5.000 al coperto dell'Arsenale ma soprattutto sui 50.000 metri quadri di superficie acquea del bacino, dove le strutture galleggianti (oltre 1.000 metri lineari) ospiteranno 240 imbarcazioni fra yacht, super-yacht e proposte diverse, dalla vela alla propulsione elettrica.

Il lay-out dell'edizione 2022 - fa sapere il Gruppo Ingemar che ha curato gli interventi - prevede di ampliare le precedenti installazioni con un fronte unico di ormeggio per le barche in esposizione con nuovi accessi dalla banchina, per la cui realizzazione sono stati aggiunti cinque nuovi moli galleggianti larghi 5 metri e dotati di parapetti, scalette, bitte e passerelle di collegamento. Uno show-room a cielo aperto sia per le tante anteprime mondiali preannunciate dalle eccellenze della nautica internazionale che per le strutture galleggianti realizzate per ospitarle con il tradizionale glamour italiano.