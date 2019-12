L'AMMINISTRATORE DELEGATO TROCCHIA: TAGLI INEVITABILI PER SOPRAVVIVERE

«Non prendi mai queste decisioni a cuor leggero» ma la decisione di tagliare circa 700 dipendenti in Italia è «inevitabile» per permettere a Safilo di «continuare a vivere per altri 150 anni». Lo ha detto l'amministratore delegato Angelo Trocchia, nella conference call con gli analisti. «La decisione di riallineare la nostra capacità industriale era inevitabile» ha detto Trocchia. «I dettagli» sulla gestione degli esuberi «devono essere discussi con i sindacati». «Ieri, dopo il cda, abbiamo avuto un incontro con i sindacati, con una discussione molto franca. La società è aperta nel capire come queste inevitabili decisioni possano essere meglio implementate».

SAFILO, ANDAMENTO IN BORSA

Safilo non riesce ad entrare in contrattazione in avvio di seduta a Piazza Affari dopo l'annuncio del piano al 2024 che prevede un taglio degli obiettivi al 2020, a causa del venir meno delle licenze con Lvmh, e 700 esuberi per ristrutturare la capacità produttiva in Italia. Il titolo segna un calo teorico del 13,6%.

Safilo taglia un dipendente italiano su quattro. Il pesante piano di ristrutturazione approvato ieri dal cda prevededel gruppo controllato dal fondo olandese Hal già nel 2020. Annunciata ladello(Udine, 250 addetti), il(400 posti in meno),. Salvo, almeno per tre anni, lo stabilimento veneziano diche dovrà produrre occhiali per Kering fino al 2023. Poi si vedrà. Safilo invece non toccherà i dipendenti che lavorano all'estero dove lavorano più di tremila persone.Oggi l'effeto in borsa di quanto annunciato ieri da Safilo: il titolo segna un calo teorico del 13,6%.Filctem Cgil, Femca Cisl, UIltec Uil e le RSU hanno dichiarato lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti del gruppo Safilo, con il, programmando unoper l'intera giornata del. Da oggi, si legge in una nota, sarà aperta una campagna di assemblee, in tutti i posti di lavoro del gruppo, dove assieme ai lavoratori saranno decise ulteriori iniziative da adottare, che ci portino alla massima tutela di tutti i lavoratori occupati in Safilo mantenendo le condizioni socio-economiche dei territori interessati.