La crisi Safilo e Wanbao mette in ginocchio il Bellunese: a rischio 700 lavoratori

di Lauredana Marsiglia​

BELLUNO - Il mondo del lavoro traballa anche provincia, vittima di una svendita selvaggia agli investitori esteri, che oggi presenta un conto salato. E il 2020 non promette nulla di buono. Alla crisi Wanbao, dove la proprietà cinese ha già annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Mel mandando a casa 290 lavoratori, si aggiunge in queste ore anche il caso Safilo con circa 400 esuberi legati alla perdita del marchio Dior passato alla dirimpettaia Thélios (Lvmh-Marcolin). Un colpo mortale per la provincia di Belluno che in queste ore ha ricompattato come non mai le forze sindacali chiamando a raccolta le istituzioni, le associazioni di categoria e i cittadini. Serve un gioco di squadra, per evitare quello che è stato definito dai sindacati il «declino industriale della provincia». CGIL-CISL-UIL La corazzata confederale provinciale Cgil-Cisl-Uil ha messo in campo otto ore di sciopero per il 10 dicembre.





