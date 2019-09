Safilo, in cinquanta lasciano: «Serve tavolo ministeriale»

di Lauredana Marsiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Il casosta mobilitando anche il mondo istituzionale. Si guarda già ad un tavolo tecnico ministeriale. La, gestito per vent’anni, avrà ripercussioni pesanti sul gruppo. I numeri dei possibili esuberi, salvo soluzioni diverse, sono importanti anche se nessuno, al momento, si sente di calare cifre, forse per non creare allarmismo. Ma per avere una dimensione numerica basterà pensare che il noto brand occupa il 70 per cento della produzione dello stabilimento di Longarone nel quale sono impiegate circa 930 persone. L’impatto è evidente.