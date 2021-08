Safilo a giugno ritrova l'utile ed è pronta per nuove acquisizioni

PADOVA - «L'aumento di capitale da 135 milioni di euro massimi da poco annunciato ci permette di tenerci pronti ad eventuali nuove acquisizioni». A dirlo Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo Group durante la conferenza stampa on line di presentazione dei dati semestrali della società.

«Il settore dopo anni di stasi sta dimostrando una nuova effervescenza - ha detto Trocchia - e noi siamo attenti a quello che potrebbe succedere. L'aumento di capitale da poco annunciato ci permette di avere la forza di procedere eventualmente a nuove operazioni. Acquisizioni che, pure di nostro interesse, ad oggi tuttavia non abbiamo in programma nè abbiamo target specifici su cui puntare in questo senso».

Nella relazione di bilancio l'outlook relativo ai prossimi 6 mesi vede la società scommettere sulla continuazione dei trend positivi all'inizio del terzo trimestre. Safilo quindi si attende che le vendite nette del Gruppo per l'esercizio 2021 siano superiori ai livelli registrati nel 2019, in crescita mid single digit a cambi costanti. Anche l'Ebitda adjusted è previsto superare il risultato raggiunto nel 2019. Tali aspettative si basano inoltre sull'ipotesi che nel secondo semestre 2021, lo scenario di business rimanga stabile rispetto alla pandemia da Covid-19.