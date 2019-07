​Run 5.30, in 1.200 all'alba di corsa per le calli di Venezia

VENEZIA - Pienone, a Venezia, per l’ultima tappa italiana del tour 2019 di Run 5.30: la “corsa che non è una corsa” bensì un progetto incentrato sulla promozione di movimento e sana alimentazione. Sono stati 1.200 gli early bird veneziani che anche quest’anno non sono voluti mancare all’appuntamento con Run 5.30 e questa mattina hanno corso - o camminato - incontro all’alba in una città che si è offerta incredibilmente silenziosa, suggestiva e vivibile baciata dalle prime luci del giorno.



La tradizionale corsa non competitiva è di 5,3 km e parte alle 5.30 del mattino, quest’anno è giunta alla nona edizione in città. Tanti nuovi iscritti, fra cui parecchi stranieri, ma anche molti veterani che di 5.30 non si sono persi nemmeno un edizione, a riconferma dell’affetto della città per il progetto. Una sfilata nel cuore della città Giallo: questo il colore delle t-shirt 2019 con cui i partecipanti hanno sfilato nel cuore del centro storico di Venezia, passando anche da Punta della Dogana, Piazza San Marco e il ponte di Rialto.



Nel corso degli anni Run 5.30 ha coinvolto decine di scuole, i detenuti del carcere di San Vittore e numerose fondazioni, tra cui la Peggy Guggenheim di Venezia. Di ogni quota di iscrizione, un euro viene donato all’associazione o all’ente di promozione sportiva del territorio che collabora alla riuscita della tappa. La frutta avanzata al ristoro è stata donata alla mensa della Caritas Veneziana Betania.



Il progetto Run 5.30 Run 5.30 è un progetto tutto italiano nato dall’idea dei modenesi Sergio Bezzanti, pubblicitario, e Sabrina Severi, biologa nutrizionista. Run 5.30 è un evento sostenibile e a impatto zero, organizzato nel contesto in cui la gente vive e lavora, all’alba di un giorno lavorativo. Run 5.30 pone al centro il binomio movimento e sana alimentazione, promuovendo un sano stile di vita attraverso l’attività fisica quotidiana, il cibo scelto con cura, l’arte e l’esperienza. Il tour 2019 di Run 5.30 prevede 11 tappe in Italia (Verona, Milano, Palermo, Torino, Modena, Bologna, Ferrara, Trieste, Mantova, Reggio Emilia e Venezia) e 1 in Inghilterra (Brighton).

© RIPRODUZIONE RISERVATA