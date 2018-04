Morto a 54 anni uno dei secessionisti che voleva occupare San Marco

​BRESCIA - È morto a causa di un malore in casa a Brescia Roberto Abeni, 54 anni. Era uno degli storici secessionisti, dopo aver militato nella Lega della prima ora. Abeni era stato arrestato nel 2014 - finì in carcere e poi fu rimesso in libertà dal tribunale del Riesame - perché faceva parte del gruppo di 24 secessionisti Lombardo-veneti che avrebbe voluto occupare Piazza San Marco a Venezia a bordo di un Tanko.

