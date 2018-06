Risse e sballo: licenza sospesa al locale della movida jesolana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO -per 15 giorni laalsu disposizione del questore di Venezia.Il locale, centro dellajesolana che attrae giovani da tutta la provincia, è stato sottoposto a diversi controlli di polizia; numerosi gli interventi delle Volanti del Commissariato di Polizia di zona e dell’Arma dei Carabinieri in tutte e quattro le serate di apertura del locale.Gli operatori di polizia sono intervenuti per sedareedavvenute per futili motivi e scatenate da avventori molesti, spesso alterati perché. Molteplici sono gli episodi che si ripetono ad ogni evento organizzato dal locale, tali da destare nei residenti della zonaIl 2 aprile si è recato al Pronto soccorso dell’Ospedale civile di Jesolo un cittadino italiano di anni 25, che riferiva di essere stato aggredito presso la discoteca King’s, da parte di un gruppo di avventori, riportando “trauma al naso con abbondante epistassi”. Il giovane ha riferito che, mentre era in procinto di raggiungere la pista da ballo, veniva strattonato da un ragazzo al quale aveva detto di fermarsi per rispettare la fila, ma questo, adiratosi, avrebbe iniziato a spintonarlo con forza chiamando in aiuto altri suoi amici, che gli avrebbero sferrato calci e pugni, procurandogli le lesioni; il gruppetto, composto da cinque giovani, di età presumibilmente compresa tra i 20 e i 22 anni, di cui alcuni cittadini italiani ed altri cittadini stranieri, si sarebbe quindi dileguato.Il primo maggio, la Volante del Commissariato di P.S. Jesolo è intervenuta, su chiamata deldel locale, per una. Il dipendente ha riferito che all’interno del locale era sorta una rissa tra cittadini stranieri, spostatasi poi nel parcheggio della discoteca, con circa 7/8 persone coinvolte; sul posto, la Volante rintracciò solo la vittima, un cittadino italiano di anni 19, mentre il restante gruppo si era già allontanato; la persona ferita dichiarò di aver ricevuto un colpo alla testa con una bottiglia di vetro, all’interno del locale.Ancora, sempre nel mese di maggio, la Volante del Commissariato era intervenuta presso piazza Internazionale a Jesolo poiché era stata segnalata un’; sul posto l’autista del veicolo, marocchino di 39 anni, riferiva di essere partito poco prima dalla discoteca in argomento con a bordo un gruppo di ragazzi americani che si erano allontanati dal locale; una volta giunti in piazza Internazionale il gruppo scendeva dalla porta anteriore mentre gli ultimi due ragazzi lo avrebbero colpito con due violenti colpi al volto; dopo le prime ricerche, la Volante rintracciò poco distante il gruppo di giovani in argomento, di cui alcuni in evidente stato di alterazione verosimilmente dovuta ad abuso di alcool e refrattari ai controlli.L’ultimo di questi eventi risale alla notte del 3 giugno scorso; in quell’occasione le Volanti intervennero su segnalazione die aiutarono un. Dal racconto del giovane i poliziotti hanno appurarono che all’interno del locale questi è stato avvicinato da persona ignota che lo aveva colpito senza motivo.