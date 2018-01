Dalle parole alle mani: gruppi di ragazzi si affrontano nel park della discoteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Dopo quella in Corso del Popolo, un'altra lite ha turnato la notte mestrina, stavolta il diverbio si è scatenato intorno alle 5 nel parcheggio della, in via Don Tosatto. Sul posto è subito arrivata una volante della polizia: cinque ragazzi riferivano di essere stati aggrediti all’interno del locale per futili motivi da un altro gruppo di giovani. Il diverbio, passato alle vie di fatto è proseguito successivamente all’esterno. All’arrivo delle volanti gli aggressori erano già scappati mentre tre giovani ricorrevano alle cure mediche. Accertamenti in corso.