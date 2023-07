Venezia. Rissa e accoltellamento tra stranieri in piazzale Roma poco prima dell'alba: quattro ricoverati all'ospedale

VENEZIA - Rissa con accoltellamento alle 4.30 di questa mattina, domenica 30 luglio, in piazzale Roma a Venezia. Erano in 4 di nazionalità tunisina e kosovara. Dai pugni sono presto spuntati i coltelli e uno è rimasto ferito alla milza in maniera molto grave, tanto che ricoverato all'ospedale All'Angelo di Mestre sarà operato.

Anche gli altri 3 sono tutti feriti e ricoverati: due a Mestre e uno a Venezia al San Giovanni e Paolo, trasportato con l'idroambulanza. L'intervento della polizia, la cui sede è poco distante, ha consentito che la rissa avesse conseguenze ben peggiori. Al momento non si conoscono i motivi della rissa.