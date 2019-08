CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - AAA Mauro cercasi. Identikit: uomo di corporatura robusta,Segni (o meglio, esperienze) particolari:. A distanza di 16 anni, l'uomo che allora lo strappò dall'abitacolo prima che il camion si incendiasse, vorrebbe incontrarlo., 40 anni, archeologo di origini piemontesi ma residente a Pozzuoli, ha rivolto in questi giorni il suo appello in tutte le paginedella città. «Ci ho pensato tante volte, in passato - racconta - avrei sempre voluto incontrarlo di nuovo, mi farebbe piacere prendere una birra insieme a lui». Quel momento non se lo dimenticherà mai. «Io e un mio collega stavamo tornando da un sopralluogo a Gemona, in Friuli - spiega - quando, saremo stati a una trentina di chilometri dalla barriera di Mestre, abbiamo visto questo tamponamento tra camion. Da uno (di cui