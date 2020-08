Il Comune investe 600mila euro per il restauro dei musei veneziani

VENEZIA - La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto definitivo di alcuni puntuali interventi di restauro delle sedi museali del Comune di Venezia. Si tratta di un investimento di 600 mila euro che servirà per garantire la tutela e il restauro degli immobili che ospitano le 11 sedi museali oltre che dell'edificio del Padiglione Venezia, che sorge all'interno dei Giardini della Biennale. Inoltre, se necessario, si interverrà anche presso a San Nicolò del Lido. Si partirà con interventi che riguardano Palazzo Ducale dove si posizioneranno, all'interno del contesto storico delle sale, dei porta estintori che abbiano un basso impatto visivo.



Si procederà quindi con il piano terra di Cà Pesaro dove si attueranno indagini e consolidamenti dell'angolo nord ovest, su lato prospiciente il Canal Grande. Poi sarà la volta di Cà Rezzonico con interventi di manutenzione straordinaria e restauro delle facciate sul cortile e del Museo del Vetro, di consolidamento e ripristini murari. In particolare, i lavori riguarderanno la manutenzione degli immobili (murature, controsoffitti, solai, tetti, canne fumarie, etc), interventi in quota per sistemare piccole aree del manto di copertura, verifica delle tamponature e dei serramenti con la sostituzione delle componenti rovinate o non più adeguate alla normativa vigente ai fini della sicurezza, certificazione degli impianti esistenti, lavori specialistici per risolvere emergenze, adeguamento degli accessi e delle vie d'esodo ed eliminazione di eventuali forme o situazioni di rischio per far fronte alle esigenze in materia di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA