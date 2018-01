Giovane miranese bloccato a quota 1850 sulle Piccole Dolomiti: salvato

di Luca Pozza

RECOARO TERME - Unresidente a Mirano, è stato salvato nel primo pomeriggio di oggi dall’equipaggio di, a circa 100 metri della sommità del Monte Zevola, sulle Piccole Dolomiti, nel territorio di Recoaro Terme. Il giovane era partito con l'obiettivo di raggiungere la sommità, quando a causa della neve ghiacciata trovata lungo il vaio ha deviato dal sentiero, non riuscendo però né a proseguire né a rientrare per la pericolosità del luogo, rimanendodallLo stesso ha dato l’allarme con il cellulare riuscendo a dare la propria posizione agli operatori del 115: una volta individuato un elisoccorritore si è calato, raggiungendo l’escursionista, che è stato "verricellato" a bordo dell’elicottero per essere portato in salvo. Il veneziano è stato trasportato sino aldove nel frattempo era giunta una squadra del soccorso alpino che l'ha poi accompagnato a valle.