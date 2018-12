Presi i rapinatori della Bcc Marcon a Mestre: stavano preparando il bis

VENEZIA - La squadra mobile di Venezia ha arrestato, in provincia di Alessandria, due palermitani di 39 e 50 anni che lo scorso 30 ottobre avevano rapinato la filiale di Mestre, alla Gazzera, della Banca di Credito Cooperativo di Marcon. La coppia era entrata in azione armata di taglierino, e mascherata con berretti, occhiali, parrucche, facendosi consegnare 80mila euro in contanti. I banditi erano poi fuggiti a piedi.



Le indagini della squadra mobile si sono estese in tutta la penisola fino a trovare un collegamento a Carpi, in provincia di Modena, dove i due il 19 ottobre avevano già tentato un colpo in banca. Gli investigatori locali avevano recuperato un frammento dell'auto utilizzata dai malviventi, che era stata noleggiata a Palermo. La Mobile lagunare grazie alle telecamere della zona è riuscita a risalire al numero di targa e a identificare gli indagati. Per due settimane gli investigatori veneziani hanno pedinato i due nei loro sopralluoghi in varie città italiane, fermandoli poco prima dell'assalto in una banca nell'Alessandrino.

