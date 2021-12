MESTRE - Sassi dal cavalcavia di Ca' Solaro della Tangenziale: automobilisti salvi per miracolo. Nel mirino degli investigatori della Polizia autostradale di San Donà di Piave un gruppetto di minorenni che negli ultimi giorni ha più volte sbeffeggiato la stessa pattuglia in servizio sulla A57. Ieri a finire nell'obiettivo dei ragazzini invece sono finiti gli utenti della tangenziale che si sono ritrovati con i parabrezza danneggiati da quei sassi lanciati dal solito cavalcavia. Proprio da lì, sul ponte che sovrasta la A57, hanno lanciato dei sassi grossi come monete. Piccole pietre apparentemente innocue ma che invece hanno rischiato di sfondare più di qualche cristallo e di far finire fuori stradab gli automobilisti. Sono stati gli stessi utenti a lanciare l'allarme al 112. La chiamata di soccorso è stata poi intercettata dal Coa, il Centro operativo autostradale della Polizia a Udine, che gestisce tutte le pattuglie in servizio sulle autostrade tra Veneto e Friuli Venezia Giulia compresa la stessa tangenziale di Mestre. Al loro arrivo però i giovani bulli erano già scomparsi in sella alle loro biciclette. Gli investigatori hanno raccolto alcuni sassi lanciati, del diametro di circa 1 centimetro. Al vaglio dei poliziotti ci sono ora le telecamere di videosorveglianza che la concessionaria autostradale Autovie Venete ha attivato nella zona.

LE INDAGINI

Il gruppetto di giovani sarebbe già stato individuato. Si tratta di 6 ragazzini, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, tutti della zona che sarebbero finiti proprio nelle registrazioni dei video dell' area commerciale. La caccia al gruppo è aperta e non è escluso che possa avere le ore contate. Intanto i cavalcavia della zona sono sorvegliati speciali che ha avviato dei servizi mirati.