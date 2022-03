«Non mi sento bene», 14enne perde i sensi tornando da scuola: soccorsa dall'autista del bus Atvo

CONCORDIA - «Non mi sento bene», poi la studentessa perde i sensi: subito soccorsa dall'autista di Atvo. È successo oggi pomeriggio verso le 14 a Cavanella di Concordia Sagittaria. Protagonista della disavventura una quattordicenne di Caorle che stava rincasando a bordo dell'autobus di linea. Improvvisamente la giovanissima studente ha chiesto aiuto dopo aver accusato un malessere generale. Il conducente Atvo della linea 2, Portogruaro-Caorle, ha subito capito la gravità della situazione. L'autista ha fermato il mezzo pubblico a bordo strada, portando la minorenne all'esterno del bus..

Di li a poco la ragazzina ha perso i sensi, irrigidendosi. Subito è stata soccorso dall'auto, che ha messo in pratica le nozioni raccolte durante la formazione dell'azienda dei trasporti. Nel frattempo ha anche allertato il 118, mentre la giovane di lì a poco è rinvenuta. È stata trasferita d'urgenza in Pronto soccorso a Portogruaro dove è stata trattenuta in osservazione ma non è in pericolo di vita. Fondamentale è stato l'intervento del dipendente di Atvo che ha soccorso la malcapitata. Il mezzo pubblico è poi rientrato con un altro autista, arrivato nel frattempo, per permettere agli altri utenti di arrivare in tempo a destinazione.