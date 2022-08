Venezia 79: Inarritu favorito, tra gli italiani si punta su "Monica". "Bones & All" di Guadagnino outsider in quota

VENEZIA - Tutto pronto per la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che vedrà cinque film italiani in gara per il Leone d’Oro. Secondo gli analisti Stanleybet.it, "Monica" di Andrea Pallaoro si piazza sul podio dei favoriti a 8 volte la scommessa, alle spalle di "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdade", del regista Premio Oscar Alejandro Gonzalez Inarritu, e "Tar", la storia della prima donna a diventare direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche (interpretata da Cate Blanchett), entrambi a 6,50.

Vale 8 anche il premio a "Love Life, del regista giapponese Koji Fukada, mentre per "Bones & All" di Luca Guadagnino la quota sale a 13, come "Blonde", con Ana De Armas nei panni di Marylin Monroe. "L’immensità" di Emanuele Crialese, con la star Penelope Cruz, vale 17 volte la scommessa, si sale a 25 per "Chiara" - il ritratto di Susanna Nicchiarelli di Chiara d’Assisi - mentre "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, chiude la lavagna a 35.