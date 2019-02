Corsa alla pensione nel Veneziano. A casa un dipenente comunale su 10

di Melody Fusaro

MESTRE - Bye bye ufficio, scrivania, computer. Più di un dipendente su dieci potrà dire addio al suo posto in Comune e andare in pensione in anticipo. In tutto 621 persone, l’11,55% dei 5.376 addetti che attualmente lavorano nelleUn settore a rischio al pari della sanità (che segna 571 dipendenti e altri 246 medici in età pensionabile tra Ulss 3 e Ulss 4), secondo i dati elaborati dalla Fp Cgil di Venezia, che lancia l’allarme: «Quota 100 riguarda quasi 1.500 lavoratori nella sanità e nei Comuni del veneziano. L’esodo che si prospetta rischia di falcidiare i servizi ai cittadini».