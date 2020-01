Qatar Airways potenzia Venezia: 4 nuovi voli alla settimana e con nuovi aerei

VENEZIA - Qatar Airways ha annunciato oggi 27 gennaio il potenziamento della propria presenza sull'aeroporto di Venezia Marco Polo, che passa da 7 a 11 voli alla settimana. A questo si affianca un rinnovamento degli aeromobili operativi sulle tratte, che saranno sostituiti con i moderni Boeing 787 Dreamliner e Airbus A350/900. Le quattro frequenze aggiuntive saranno operative dal 1 luglio, con una programmazione che prevede un volo giornaliero in partenza alle 17.55 e un volo aggiuntivo alle 23.15 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.



Aumenteranno anche le opzioni e le combinazioni di viaggio dei passeggeri verso destinazioni come Maldive, Colombo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Delhi, Kochi, Mumbai, Kuala Lumpur, Pakistan, Johannesburg, Cape Town e Manila. Con il network globale di Qatar Airways, sarà possibile raggiungere con coincidenze favorevoli mete prima non direttamente connesse con lo scalo come Sydney, Canberra, Tokyo Haneda insieme a Narita, Phuket, Hanoi, Ho Chi Minh City, Bali, Yangon, Peshawar, Dhaka, Durban, Lagos e Salalah. © RIPRODUZIONE RISERVATA