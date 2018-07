Cadavere in mare a Punta Sabbioni, sarebbe il 49enne scomparso

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

VEENZIA - Trambusto e allarme in spiaggia, davanti al faro di Punta Sabbioni oggi in tarda mattinata: un bagnante avrebbe individuato un cadavere che galleggiava in acqua: sul posto subito i carabinieri che hanno avviato i soccorsi e l'indagine.Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi del 49enne scomparso dal Lido la scorsa settimana, il tassista Gianluca Bullo . Si attende il nullaosta della Capitaneria per procedere ad eventuale riconoscimento: il corpo è stato recuparato dai