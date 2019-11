LEGGI ANCHE

VENEZIA - Laconosceva bene l'importanza delloper mantenere l'equilibrio di questo delicato sistema, e moderare l'effetto della marea. Un lavoro costante che i Dogi hanno sempre effettuato, e che. Una filosofia di conservazione che nel tempo si è persa. A raccontarlo è, presidente della municipalità di Marghera, esponente storico dell'ambientalismo veneziano, già vice sindaco della città.«Si è puntato alla difesa delle bocche di porto, doverosa - osserva Bettin - anche se poi ne è nato il, al quale sono sempre stato contrario. Si dovevano pulire contestualmente i canali per mantenere l'equilibrio della laguna, tutti elementi espressi nella Legge speciale per Venezia. Invece - sottolinea - si è puntato solo sul Mose, passando da un approccio che era culturale a quello più strettamente politico: e chi stava nella plancia di comando non ha capito ciò che andava fatto».Prima che si avviasse il Mose, negli anni '90, con la prima giunta di Massimo Cacciari, era nata la società controllata Insula. «Con questa e i fondi della Legge speciale - ricorda Bettin - si sono messi progressivamente i canali a secco, quindi togliendo l'acqua, sono stati ripuliti e scavati al giusto livello. Soprattutto si sono rinforzate le rive, le fondamenta dei palazzi, in parte si è innalzato il suolo là dove si poteva». «Poi è arrivato nel 2003 il via al Mose - prosegue nel racconto Bettin - è tutto il denaro è finito lì, giustificando la scelta con la velocità dei lavori alle bocche di porto che avrebbero risolto tutto. Sappiamo come è andata a finire».Sui canali industriali, invece, si è sempre continuato a scavare là dove era necessario, ma con un sistema diverso, il dragaggio, portando i fanghi a smaltimento perché nocivi. «Ma questo - precisa - è un percorso autonomo dal resto». «Durante i lavori del Mose qualche canale è stato scavato anche nella città storica - conferma Bettin - ma non più a secco, procedendo al dragaggio, che certo non è la soluzione migliore». Un tipo di lavoro che è ripreso con l'attuale Giunta guidata da Luigi Brugnaro, sempre però 'in umidò, cioè con il dragaggio, che porterà a fine anno all'asporto di 13.500 metri cubi fanghi e 21 canali ripuliti, con un investimento di 3,5 milioni. Tra le iniziative, più simboliche che altro, di questi mesi, c'è l'intervento dei gondolieri-sub che, gratuitamente, in collaborazione con il Comune, si immergono in Canal Grande per recuperare pneumatici, motori da barca, vecchi scaldabagno, e altre immondizie finite chissà come nella principale via acque di Venezia.