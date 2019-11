di Francesca Catalano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Paura per coloro che vivono al piano terra, mentre i commercianti sono sempre più stremati. Non cessa la preoccupazione in città alimentata dalle continue maree sostenute come quella di ieri mattina, poi defluita molto lentamente. Da venerdì scorso si registrano picchi sopra i 105 centimetri, martedì sera la marea record di 187 che ha dato il primo colpo, ieri alle 11.20 quota 154 che, seguita da una pioggia battente nel primo pomeriggio, ha assestato il colpo di grazia ai veneziani, indomiti nel cercare di non cedere all'esasperazione, ma anche abbattuti per questa settimana terribile. E non è ancora finita, perché le previsioni dicono più 120 alle 11.55 oggi e 130 alle 11.20 domani (con un assaggio alle 6.50 di 110).«Sono disperata» si sfoga la signora Giuliana Panella che abita al piano terra in Campo Lavadori de Lana, zona dove difficilmente arriva l'acqua ma che in questi giorni non è stata risparmiata. «L'altro martedì notte credevo di impazzire, ho avuto tanta paura. Ad un certo punto sembrava l'acqua mi entrasse dalle finestre - ricorda con il terrore negli occhi, spiegando che una parte della sua abitazione dà sul