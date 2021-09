Powerchair Academy, progetto federale dell'hockey in carrozzina nella 4 giorni di Jesolo

JESOLO - Le società della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (Fipps) sono tornate ad allenarsi e a giocare. E il Presidente federale Andrea Piccillo spiega: “Volevamo trovare una formula che offrisse ai nostri atleti la possibilità di riprendere l’attività sportiva riassaporando fin da subito anche le bellissime sensazioni dello stare assieme e del condividere la propria passione, cercando così di supportare al meglio la loro preparazione in vista della stagione 2021/22. Così è nata l’idea delle Powerchair Sport Academy: un momento di ritrovo e ripartenza condivisa, di formazione e perfezionamento per atleti e tecnici per tutti i livelli ”

Un progetto ambizioso reso possibile anche grazie a importanti collaborazioni, in primis con le associazioni dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm) e all'ASITOI, associazione italiana osteogenesi imperfetta, pronte a scendere in campo offrendo delle borse di studio per sostenere e permettere la partecipazione degli atleti e dei loro accompagnatori.

In origine il progetto si componeva di due Academy quella dedicata al Powerchair Hockey al Villaggio Marzotto di Jesolo, e quella dedicata al Powerchair Football. Quest’ultima è purtroppo sfumata a causa di problemi logistico-organizzativi legati soprattutto alla presenza di ospiti internazionali che avrebbero dovuto coordinare le attività formative e di campo relative alla nuova disciplina di FIPPS. “Ci abbiamo creduto molto e abbiamo fatto il possibile per avere con noi Colin e Chris Gordon della Nazionale Inglese e il formatore arbitrale Steve Baxter di EPFA, - aggiunge Piccillo - ma le restrizioni sui viaggi dovute al COVID ci hanno impedito, per quest’anno, di realizzare il camp.”

Le Powerchair Sport Academy si propongono di essere un momento di formazione e allenamento ma anche di sperimentazione e condivisione. I 34 partecipanti al camp dedicato al Powerchair Hockey potranno, infatti, incontrare gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, anch’essi ospiti al Villaggio Marzotto e con loro provare altri sport come il Golf, - durante l’Open Day organizzato presso la struttura del Golf Club Jesolo in collaborazione con il maestro Valentino Dall’Arche e la FederGolf - il Padel - grazie alla collaborazione con il Padel Club del Republic Sport Village di Jesolo e con lo store Decathlon di San Donà di Piave che fornirà il materiale tecnico - e la Boccia Paralimpica l’unica altra disciplina praticabile da atleti con disabilità severe e progressive assieme ai Powerchair Sport. Proprio da questa caratteristica in comune nasce la sinergia e la voglia da parte di FIPPS e FIB - la Federazione Italiana di Bocce - di lavorare insieme per diffondere anche tra le persone con disabilità neuromuscolari e severe la voglia e la consapevolezza di poter fare sport.

Giovedì 16 settembre saranno presenti al Villaggio Marzotto Mauro Perrone - ex atleta della Nazionale Italiana di Boccia Paralimpica e attuale referente per la promozione della disciplina - e una delegazione di atleti che incontreranno e racconteranno la Boccia Paralimpica e le Bocce ai partecipanti dell’Academy. Sarà quella l’occasione per l’annuncio ufficiale della firma di un nuovo Protocollo d’Intesa tra FIPPS e FIB. Nel protocollo è stata introdotta la possibilità per le società e i tesserati che abbracceranno le discipline e specialità delle due federazioni di accedere ad un abbattimento dei costi di affiliazione e riaffiliazione pari al 50%. Un impegno concreto, pensato per promuovere la diffusione dello sport. “FIPPS e FIB hanno in comune la volontà di offrire a quella fetta di atleti con impairment più severi una possibilità e una opportunità. - commenta Piccillo - Per questi ragazzi lo sport esplicita al massimo la sua forza permettendo loro di mettersi in gioco, di conoscere nuove possibilità e superare i propri limiti.”