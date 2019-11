​Poste, lo sportello delle Zattere nella lista degli uffici da chiudere

di Roberta Brunetti

VENEZIA Nel piano di rimodulazione degli uffici postali italiani, con relativi tagli, c'è anche Venezia insulare, che vedrebbe chiudere la filiale delle Zattere e ridurre l'orario di quella di Lista di Spagna. Per il momento solo ipotesi, ma che sono diventate di dominio pubblico e stanno allarmano l'utenza, in particolare quella anziana. Le Zattere è un ufficio restaurato da poco, collocato in un punto strategico, davanti al pontile di San Basilio, completamente accessibile, a differenza di quello più vicino del Gafaro. Centrale e ben collegato anche l'ufficio di Lista di Spagna, aperto dopo la chiusura di quello di Piazzale Roma, che in questa ipotesi vedrebbe tagliato il turno pomeridiano. Da Poste Italiane, però, assicurano che non c'è ancora nessuna decisione operativa, in attesa di sentire il Comune. E le eventuali chiusure saranno attuale solo con l'accordo dell'amministrazione locale.