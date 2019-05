Tenta di violentare una 35enne veneta a Roma, poi la picchia

di Marco Corazza

PORTOGRUARO –È stato convalidato il fermo di un cittadino del Bangladesh di 24 anni, con precedenti, sul quale i Carabinieri della Stazione Roma Macao avevano raccolto gli indizi di colpevolezza per un tentativo di violenza sessuale e lesioni personali.Per lui il Gip del Tribunale di Roma ha contestualmente emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notte dello scorso, l’uomo cercò di agganciare ladi Portogruaro, a Roma per turismo, all’uscita di unin zona Castro Pretorio dove era alloggiata e, dopo averle rivolto dei grevi apprezzamenti, allungò le mani molestandola pesantemente. La vittima, vista la situazione, tentò di allontanarsi per eludere le attenzioni dell’uomo, ma arrivata in via Vicenza, venne nuovamente raggiunta dal malintenzionato che, non avendo digerito il rifiuto, la colpì in modo violento, senza preoccuparsi nemmeno dell’arrivo di un passante, allontanandosi subito dopo averla stordita. La ragazza, medicata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.