Amianto killer, l'ora dei risarcimenti. Diciassette milioni in nove anni

di Alvise Sperandio

MESTRE -di euro all’anno. Tanto l’ha scelto di mettere da parte, in via preventiva,, per far fronte agli eventuali risarcimenti dovuti ai familiari dei morti per cause correlate all’esposizione all’amianto sul posto di lavoro. Una ferita aperta per tante persone rimaste senza coniugi, genitori o figli, venuti a mancare - non in pochi casi anche prematuramente - dopo essersi ammalati per colpa di un materiale in passato largamente impiegato, riconosciuto cancerogeno e purtroppo divenuto letale per molti lavoratori in tutto il Paese. Persone costrette a sopportare non solo il lutto, ma anche il peso di cause avviate per vedersi riconosciute nelle aule di giustizia il diritto a un risarcimento.