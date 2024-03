VENEZIA - C’è un lunga passeggiata con tanto verde, sul Canale della Giudecca. Ci sono nuovi edifici affacciati sul rio della Scomenzera. E c’è soprattutto una nuova stazione ferroviaria, affacciata sullo stesso rio, lato Marittima. Quello che sta immaginando l’Autorità di sistema portuale per il waterfront veneziano è un ridisegno radicale di un pezzo strategico di città, che da San Basilio arriva a Sant’Andrea, con il coinvolgimento dei due lati del rio della Scomenzera, destinati ad acquistare funzioni nuove e di particolare rilievo. Sta tutto nel documento preliminare di progettazione dei waterfront di Venezia e di Chioggia, redatto dalla stessa Autorità di sistema portale, con la consulenza dello Iuav, e alla base della progettazione attualmente in corso, affidata da gennaio al gruppo Arup con Cecchetto&Associati. Operazione complessa: da ridisegnare non ci sono solo i 17 ettari del centro storico, quelli appunto tra San Basilio e Sant’Andrea, ma anche le aree portuali dell’isola dei Saloni e di via dei maestri del lavoro, a Chioggia, per altri 13 ettari. Entro maggio i professionisti del team dovranno consegnare la progettazione di fattibilità tecnico economico. Intanto a girare è il documento preliminare, che per la parte veneziana sta sollevando una serie di perplessità tra i cittadini.



BANCHINA RISERVATA

Una cinquantina di pagine, quelle dedicate alle aree portuali veneziane, che vale la pena di scorrere. I 17 ettari del documento vengono suddivisi in tre sub-ambiti: San Basilio, Santa Marta e Sant’Andrea. In continuità i primi due, poco più di 7 ettari in tutto, che vanno da ponte Molin, alla fine delle Zattere, all’imbarcadero di Santa Marta. Il documento prevede di mantenere la «funzione banchina sul canale della Giudecca», con interventi che «dovranno integrare gli usi urbani con l’operatività portuale, per crociere fluviali, navi veloci, yacht di proprietà e in affitto». Per questo è prevista una fascia di rispetto di 6 metri, da chiudere all’occorrenza con una «recinzione amovibile».



PASSEGGIATA NEL VERDE

Fin qui una funzione che rimane. Per il resto il documento rivoluziona questa fetta di Venezia dove punta a «valorizzare e rifunzionalizzare edifici esistenti sottoutilizzati e/o da ristrutturare», con «funzioni portuali e non... universitarie, terziarie, direzionali». Tra i contenitori da ripensare, anche la vecchia stazione passeggeri. Ma la novità più dirompente è la completa, se pur graduale, pedonalizzazione della zona. Via tutti i parcheggi, anche quelli dedicati a Santa Marta, da ricollocare in «una zona esterna all’ambito di intervento», si limita a precisare il documento. Tra le ipotesi ventilate ai concessionari dei posti auto, in queste settimane, quella di usare l’ex Cremlino e la vicina area scoperta. Il documento si concentra invece sulla passeggiata che verrebbe ricavata, lungo il Canale della Giudecca, con tanto verde e una serie di spazi pubblici aperti: una prima piazza universitaria, davanti alle sedi in uso a Iuav e Ca’ Foscari, un successivo spazio di verde attrezzato e infine, all’angolo con la Scomenzera, un «nuovo polo di aggregazione e svago».



STAZIONE & NUOVI EDIFICI

Ma le novità maggiori riguardano il sub-ambito di Sant’Andrea: 9 ettari e mezzo lungo il rio della Scomenzera. Per il lato Marittima, nel molo di Levante, si prevede di creare una «nuova stazione passeggeri, in accordo con Rfi»; 5 binari e 250 metri di lunghezza, per un «bacino d’utenza del Veneto e più in senso lato del nord est». Un progetto destinato a «modificare l’accessibilità al centro storico», ammette il documento che per questo conta di valutarlo con il Comune. Quanto al lato Santa Marta, il documento immagina di «riqualificare l’area con nuove funzioni e nuovi edifici per la ricerca, lo studio e varie forme di residenzialità, oltre alla funzione direzione, commerciale e terziaria». Fabbricati nuovi per un angolo di città recuperato e completamente rivoluzionato, con la pedonalizzazione anche della rampa di Sant’Andrea e con due ponti di collegamento, da un lato, con la cittadella della giustizia, dall’altro, con la nuova stazione ferroviaria della Marittima. Tutto da realizzare.