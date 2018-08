«C'è il Festival Show e nella serata clou dell'estate il Comune ci toglie i plateatici»

di Melody Fusaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - A una settimana dal Festival Show ci si prepara all'ormai tradizionale invasione di piazza Ferretto. Tra giovani star di Amici (nel cast è già stato annunciato il vincitore dell'edizione 2018 Irama, oltre a Thomas e al ritorno dei The Kolors) e big come Al Bano e Red Canzian, per il 24 agosto si preannuncia l'arrivo di decine di migliaia di fan. Serve spazio, quindi, per rispettare norme di sicurezza sempre più stringenti, e non c'è posto per tutti. Non piace infatti, aglila scelta del Comune di sEmanuele e, titolari delda sette anni e di un'osteria da 13 anni, hanno mandato una lettera di protesta al sindaco Luigi Brugnaro.