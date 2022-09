CAORLE - Un’imprecazione sulla pizza ordinata in un ristorante prestigioso di Caorle: il cliente fotografa il tutto e lo pubblica su TripAdvisor. È finito nella bufera il locale recensito dalla piattaforma che sul Web riporta il gradimento dei clienti, che pubblicano la propria esperienza. Per Enrico, il cliente che l’altra sera si era recato nel ristorante in centro a Caorle, solo una stella per quella pizza che riportava una bestemmia scritta con la panna. «Abbiamo ordinato due pizze, una Mediterranea e io una Laguna - ha spiegato il cliente sul Web - La mia era mozzarella, brie, petto d’oca e panna, con la quale il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere una bestemmia. Tutto il resto non lo descrivo, titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola. Fortunatamente avevo già fatto la foto. Ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non si è degnato neanche di offrire un caffè».



RIMBALZO SUI SOCIAL

Ieri a Caorle inevitabilmente non si parlava d’altro, anche perché il ristorante è rinomato e la famiglia che lo gestisce è benvoluta da tutti proprio per la loro professionalità e per l’affabilità degli stessi proprietari. Pronta la replica del ristoratore che, pur scusandosi per l’accaduto, spiega che cosa è successo. «Non so esprimere il mio più profondo rammarico per l’ accaduto - ammette il ristoratore -, sono rimasto sconvolto. Tutto è successo così in fretta che non sono riuscito a mettere a fuoco quanto era accaduto, tanto da non crederci al momento. Mai e ripeto mai ci era successo in quasi 50 anni di attività. Abbiamo sempre posto il cliente al primo posto della nostra attenzione. Tutti noi, titolari e dipendenti, abbiamo una vita privata e ogni uno ha come tutti dei problemi personali. Purtroppo a volte non è semplice, ma bisogna essere forti e cercare di dividere il lavoro dalla vita privata con le sue difficoltà che possono a volte distrarci. In talune circostanze, come questa, non si possono giustificare certi comportamenti che possono influire sul nostro lavoro, sulla nostra professionalità e quella degli altri. Purtroppo il pizzaiolo, che è anche un mio parente stretto, sta vivendo un momento difficile: ho dovuto licenziarlo per quanto accaduto. In questo modo avrà il tempo per cercare di sistemare i suoi problemi. Al cliente porgo ancora una volta le mie scuse e lo invito gentilmente a chiamarmi per aver modo di scusarmi in privato con lui e la sua signora».



Per dovere di cronaca su TripAdvisor tutti gli altri clienti hanno riportato solo commenti positivi ribadendo la professionalità del personale tutto e la qualità del cibo e del servizio. Insomma anche in Rete, così come ribadito dalla collettività, il locale ha sempre goduto di stima per l’ottimo lavoro svolto in 50 anni.

