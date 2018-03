Rubano tutto al senzatetto che non vuole lasciare Venezia

di Tullio Cardona

VENEZIA - «Avevo un bel paio di scarpe quasi nuove, un regalo; ci tenevo moltissimo perché non facevano passare l'acqua e l'umido: delle Nike ultimo modello». Qualcuno ha rubato a, il clochard di 44 anni che gravita a piazzale Roma, due borse contenenti gli indumenti a lui particolarmente cari ed utili, tutto ciò che ha, dice. «Per questo metto le borse di notte accanto alla guardiola dell'entrata al garage centrale - spiega Aita - così spero che non mi portino via nulla perché i guardiani controllano. Purtroppo hanno rubato le borse, mentre l'anno scorso si sono portati via una mia valigia».