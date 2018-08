di Vittorino Compagno

PIANIGA - T. E’ successo alle 18.30 di lunedì al, quando un bandito armato ha cercato di prendere l’incasso della giornata che il gestore dell’impianto custodiva in una borsa a tracolla: «Fuori i soldi!», gli ha intimato puntandogli contro una semiautomatica. Nonostante l’arma, il gestore Francesco Nicolini, 60 anni - con una mano ha deviato la punta dell’arma e con l’altra ha colpito con un contenitore di metallo il malvivente. Questi, colto alla sprovvista dalla reazione dell’uomo, ha raccattato alcune banconote cadute a terra (circa 50 euro) e poi è fuggito in sella a uno scooter, imboccando via Accoppè. Percorsi una cinquantina di metri, si è girato e ha sparato un colpo verso il gestore, che fortunatamente non è stato colpito.