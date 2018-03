di Marco Corazza

Ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un camion carico di bombole del gas per poi finire nel fossato. E' accaduto verso le 16.30 di oggi pomeriggio sulla Statale 14, a Mazzolada di Portogruaro, non distante dal luogo dove hanno perso la vita qualche settimana fa i due coniugi di. L'uomo, alla guida di una Mercedes, stava percorrendo l'importante arteria in direzione di. Giunti in prossimità di una ampia curva, nei pressi di, ha perso il controllo dell'auto sbandando verso sinistra. In quel momento, nel senso opposto, stava sopraggiungendo un pensate mezzo carico di. La prontezza di riflessi del camionista ha permesso di evitare il peggio. I due mezzi si sono scontrati infatti di lato, con lache è poi carambolata nel fossato a bordo strada. Per liberare il conducente sono dovuti intervenire i, che hanno quindi consegnato il malcapitato ai sanitari del. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Portogruaro. Sottoposto agli accertamenti i sanitari hanno escluso il pericolo di vita. Sulla Statale sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del Portogruarese per regolare il traffico caotico e accertare le responsabilità.La Triestina è stata infatti interdetta al traffico, con la deviazione perdi Portogruaro edi Annone Veneto.