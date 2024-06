CORTINA - La carenza di personale è una delle difficoltà che complica l’attività ricettiva, a Cortina come in ogni altra località turistica. Per ovviare a questo problema, anche nella prospettiva futura, con le crescenti esigenze, connesse ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, l’associazione albergatori Cortina ha trovato una preziosa collaborazione con Umana, nota agenzia per il lavoro. Assieme si punta a trovare personale altamente qualificato, da destinare soprattutto alle strutture più esclusive.

IL PATTO

L’accordo ha durata annuale rinnovabile e si propone di unire le forze per la ricerca, la selezione, ma anche la formazione dei collaboratori. «In questo momento, attorno a Cortina, futura sede olimpica, ruotano gli interessi di grandi gruppi stranieri, desiderosi di investire nella località e nelle sue strutture – annota Stefano Pirro (nella foto), presidente dell’associazione albergatori – è quindi nostro preciso dovere ripagare la fiducia di chi crede nelle potenzialità della destinazione, offrendo un servizio all’altezza della fama che la precede. Il gap tra domanda e offerta di capitale umano costituisce un vuoto pericoloso, impossibile da colmare ricorrendo solo all’aiuto degli stagionali: sono preziosi, ma spesso non conoscono il territorio e soprattutto non padroneggiano il mestiere. È dunque possibile impiegarli in mansioni base, ma per tutti quei lavori che richiedono più competenza il nodo resta. L’unica soluzione possibile per scioglierlo è coltivare i talenti in casa e anche renderci più attrattivi per le nuove leve e per i tanti professionisti già formati, che spesso faticano a farsi largo nel nostro ambiente. La collaborazione con Umana nasce proprio dalla volontà di cercare un sostegno in grado di incrociare le nostre esigenze specifiche con quelle di potenziali candidati che, senza mediazione, faticheremmo a rintracciare e che a loro volta faticherebbero a rintracciare noi».

LA RICHIESTA

Pirro aggiunge: «Le esigenze di un bed and breakfast saranno sempre diverse da quelle di un cinque stelle e viceversa. Mancano all’appello diverse figure, in quasi tutti i reparti: sala, accoglienza, cucina. Certamente non ci si improvvisa receptionist in un hotel se non si conoscono le lingue straniere, né chef se non si hanno le giuste nozioni di cucina. Ci auguriamo che la partnership appena sottoscritta dia al più presto i frutti sperati, per riscrivere insieme il futuro di questa professione e renderla in primis appetibile per i giovani del territorio che, in un momento storico in cui il turismo cresce a ritmi sostenuti, hanno ripreso a frequentare istituti alberghieri, senza tuttavia trovare, una volta diplomati, la giusta contropartita in termini di prospettive occupazionali».