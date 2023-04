PELLESTRINA - Comincia l'avventura della pista ciclabile di Pellestrina, presentata all'inizio di marzo non senza polemiche da parte della popolazione. Il Comune ha infatti già pubblicato il verbale di aggiudicazione dell'appalto, di un valore nominale di due milioni 321mila euro. Solo un'impresa, la "Baldan recuperi trattamenti Srl" di Campagna Lupia ha presentato un'offerta da un milione 955mila euro e si è aggiudicata la gara. Si tratta, come afferma il verbale, di una piccola impresa la quale potrà sì assegnare parte dei lavori in subappalto ma si troverà soprattutto di fronte all'ostilità o quantomeno alla perplessità di una parte importante della popolazione dell'isola.

PROGETTO E POLEMICHE

La pista coprirà tutta la lunghezza dell'isola, affiancando la strada lato mare: circa dieci chilometri di lunghezza da Santa Maria del mare all'altezza del cimitero, dove c'è l'imbarco del battello per Chioggia. I lavori, se tutto andrà bene, dovrebbero concludersi per la fine dell'anno.

Una bella cosa, anche per il fatto che il turismo ciclistico nell'isola è letteralmente esploso e, per non utilizzare la stessa strada usata da autobus e automobili, le due ruote "foreste" spesso e volentieri invalono le zone abitate suscitando il malcontento di parte dei residenti.

Il fatto è che la pista, sulla carta sorgerà a fianco della strada, in un sedime non sempre di eguale larghezza e soprattutto utilizzato spesso dai residenti come parcheggio per le loro auto.

«Verranno eliminati alcuni posti auto - aveva detto l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso durante la presentazione - ma ne saranno ricavati degli altri e complessivamente il numero dei parcheggi in isola, aumenterà di numero. Certo c'è chi vorrebbe sempre l'auto sotto casa sua, ma credo che ci voglia equilibrio e va riconosciuto, da tutti, che la sicurezza delle persone è la prima cosa. Inoltre questo percorso ciclabile permetterà di eliminare, quasi del tutto, il passaggio delle biciclette nelle zone residenziali».

ESECUZIONE CONGELATA

L'opera, date le polemiche e gli attacchi all'amministrazione comunale, è stata al momento congelata in attesa di opportune chiarificazioni chieste anche dal delegato alle Isole, Alessandro Scarpa Marta.

È intanto arrivata a 290 firme la petizione su change.org presentata dai consiglieri di opposizione in Municipalità, con la quale chiedono al Comune di convocare con urgenza assemblee pubbliche a San Pietro in Volta e a Pellestrina. Diversi i temi per i quali si chiede un approfondimento: dall'esigenza di conoscere meglio il progetto dai tecnici, all'ascolto delle criticità sollevate dai residenti, tra le quali spicca il tema dei restringimenti stradali. Si chiede inoltre di adottare misure che rispettino la privacy dei residenti e che siano valutate misure che consentano il controllo del traffico cicloturistico.