LIDO - PELLESTRINA - Il consiglio di municipalità del Lido e Pellestrina chiede maggiori informazioni sul funzionamento operativo della "priority" a Pellestrina, per la regolamentazione dei flussi, e sulla ciclabilità nell'isola. La seduta, condotta ieri sera dal presidente Emilio Guberti, nel tema clou ha prodotto una fumata grigia. Un passaggio ancora interlocutorio e non definitivo. Dopo oltre due ore di discussione, però, al riguardo non si è raggiunta una quadra.

PRIORITY E BICI

L'ordine del giorno, proposto dall'esecutivo e quindi espressione della maggioranza di centrodestra, è stato ritirato, prima di essere votato, con l'impegno che verrà portato all'esame di una commissione municipale convocata "ad hoc" nei prossimi giorni. In questo modo la maggioranza ha inteso accogliere le richieste, provenienti in particolare della minoranza di centrosinistra, che ha chiesto di poter dare contributi e suggerimenti su un tema molto caldo e sentito dai cittadini. Anche tra i consiglieri di maggioranza però si sono sentite voci fortemente critiche riguardo il mancato coinvolgimento della municipalità nella discussione del progetto della nuova pista ciclabile, attualmente "congelato" in attesa di approfondimenti dopo la bufera che si è scatenata nelle scorse settimane. I componenti dell'esecutivo hanno relazionato sul lavoro di ascolto della cittadinanza portato avanti dopo l'assemblea pubblica al Palazzetto di Portosecco. Si è convenuto però di aggiornare la discussione in commissione evitando una forzatura a colpi di maggioranza, che avrebbe ulteriormente rischiato di mettere benzina sul fuoco. Anche perché i lavori alla pista ciclabile, che inizialmente erano previsti con inizio prima di Pasqua, sono stati momentaneamente fermati in attesa di revisione.

PIÙ POLIZIA

Nell'ordine del giorno dell'esecutivo era inserita anche la richiesta della presenza della polizia locale in particolare nei fine settimana estivi a Pellestrina oltre alla raccomandazione che il pontile del "118" sia lasciato libero per le ambulanze e non per l'approdo abusivo "selvaggio" di piccole imbarcazioni da diporto.

La ciclabilità a Pellestrina non era l'unico tema all'esame del consiglio di eri sera. È stato dato, intanto, il via libera a tre giornate in deroga, nel 2023, del mercatino del martedì. La municipalità ha poi chiesto all'unanimità interventi di manutenzione straordinaria a due aree verdi adiacenti al Blue Moon. I servizi igienici in piazzale Santa Maria Elisabetta verranno messi in funzione operativi da maggio fino ad ottobre, per la stagione. Bocciata la richiesta di anticipare l'apertura, a motivo dei costi di gestione per garantire pulizia e adeguata guardiania, da parte della cooperativa, dei bagni.