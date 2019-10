Voci dal Vaticano: Parolin patriarca a Venezia al posto di Moraglia

di Alvise Sperandio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Ilnuovo patriarca di Venezia al posto di monsignor? La voce non è nuova, ma ora l'indiscrezione, uscita dalle segrete stanze del Vaticano e rilanciata ieri dal quotidiano La Verità, si fa ancora più insistente. Il tutto mentre a Venezia crescono le tensioni intorno a Moraglia, investito negli ultimi mesi dai veleni dei volantini anonimi comparsi a più riprese in città, a firma di Fra Tino, con insinuazioni e informazioni molto circostanziate che hanno portato a ipotizzare la presenza di un corvo in Curia. A questo si aggiunge una lettera che un gruppo di parroci e sacerdoti della Diocesi (si parla di una trentina), ha deciso di inviare al Papa per chiedere senza mezzi termini la rimozione di Moraglia «perché non in grado di governare la diocesi». L'attuale patriarca, ada quasi otto anni quando sostituì il cardinale Angelo Scola mandato a Milano, non sembra dunque avere il consenso di alcuni sacerdoti e deve gestire il delicato caso D'Antiga, il sacerdote del centro storico di Venezia su cui gravano pesenti sospetti e che è stato sottoposto a processo canonico. D'Antiga, allontanato da Moraglia alla vigilia dell'Avvento e ritiratosi a vita privata non ha risparmiato durissimi attacchi a Moraglia.