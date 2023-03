Grande ritorno della maison Pierre Cardin alla Paris Fashion Week

Il sogno della maison Cardin è di ritornare a Venezia. Ma nel frattempo ieri sera, a Parigi, hanno sfilato 60 look della casa di moda fondata da Pierre Cardin durante la Fashion Week. Un ritorno prestigioso per il marchio che è entrato a tutti gli effetti nella sessione di défilé di prêt-à-porter donna per l'Autunno-Inverno 2023/24 in programma dal 27 febbraio al 7 marzo e che riunisce 106 maison, tra 66 sfilate e 40 presentazioni in cartellone. Giacche bicolori con revers triangolari, abiti e mantelle asimmetriche, pantaloni luccicanti dorati, cravatte sottili a formare una freccia in punta. A guidare la maison Rodrigo Basilicati Cardin, il pronipote dello stilista scomparso nel 2020. «Ho un grande sogno - ha detto a conclusione della sfilata che ha visto la partecipazione di 400 ospiti tra cui Mireille Mathieu e 120 licenziatari - far ritornare la Maison Cardin a Venezia».