Caro-park, scatta la sosta selvaggia all'aeroporto Marco Polo

di Melody Fusaro

MESTRE - In agosto le vie e i terreni che circondano l'aeroporto Marco Polo di Venezia si trasformano in. In fila, anche doppia se non c'è spazio, ci sono i locali: mestrini, padovani, trevigiani che attendono amici e parenti a bordo dell'auto per poi accompagnarli a casa e che non vogliono pagare il biglietto richiesto per la sosta breve oltre i dieci minuti. Frutto di un aeroporto che non è comodissimo da raggiungere con i mezzi pubblici ma anche