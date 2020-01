Outlet di Noventa pronto per i saldi invernali: orario lungo e nuovi parcheggi

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Sta per partire la stagione dei, che prenderà il via domani, sabato 4. E come ogni anno al Noventa Designer Outlet si attendono considerevoli arrivi di visitatori da tutto il Veneto e dalle regioni vicine, oltre a numerosi stranieri. Per accogliere le migliaia di clienti, la direzione dell'outlet ha predisposto diversi servizi aggiuntivi, a cominciare da un prolungamento dell'orario di apertura della cittadella della moda. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6, nelle prime giornate di saldi, l'apertura dei negozi è stata anticipata alle 9 e la chiusura è stata posticipata alle 21.Lo stesso orario allungato è previsto anche per il weekend successivo di sabato 11 e domenica 12. In previsione di un consistente afflusso di vetture, che ben presto satureranno i circa 3mila posti auto interni all'outlet, nei tre giorni iniziali dei saldi è stato organizzato un servizio di parcheggi aggiuntivi nella vicina zona industriale di Noventa, che sarà collegata alla cittadella della moda da bus navetta gratuiti in forma continuativa già dalle 8.30 e fino alle 22.Una novità, introdotta quest'anno per favorire un sistema di mobilità sostenibile, riguarda un ulteriore collegamento in autobus nei primi tre giorni di saldi: un servizio navetta a pagamento che partirà alle 11 dalla stazione di Padova, in partnership con la startup veneta Busforfun. L'iniziativa si aggiunge al servizio navetta in bus da Venezia, attivo con gli usuali orari, con partenza dal Tronchetto-arrivo People Mover alle 10 e alle 14 e partenza dall'outlet alle 16 e alle 19, con fermate anche a Mestre e a Marghera. I visitatori che giungeranno all'outlet troveranno una maggiore offerta di punti vendita rispetto al passato, con quasi 170 boutique. A metà novembre nella cittadella è stata infatti aperta una nuova piazza che ricorda quella degli scacchi di Marostica e ospita un pool di negozi di carattere lifestyle-sportswear che hanno ulteriormente arricchito l'offerta. Tra i negozi che hanno aperto le vetrine nella nuova piazza vi sono Rossignol e Vans, che non erano ancora presenti, oltre a Puma, Adidas e Nike che ora possono contare su maggiori superfici di vendita. Inoltre, all'inizio di dicembre è stata inaugurata un'area giochi al coperto per bambini dai 3 ai 10 anni. Il nuovo spazio si trova nei pressi della boutique Polo Ralph Lauren e può essere usufruita a titolo gratuito, per fasce orarie di due ore, dove i piccoli vengono seguiti dal personale del partner locale Nonsolotata.