Saldi invernali 2020 al via: tutte le date Regione per Regione. In Veneto dal 4 gennaio al 28 febbraio

I saldi invernali stanno per partire, oggi al via in tre Regioni italiane, poi dal 4 gennaio toccherà a tutte le altre. Le prime regioni saranno Valle dʼAosta, Sicilia e Basilicata. La durata del periodo dei saldi è stato deciso regione per regione e in molti casi arriverà fino a marzo. SALDI INVERNALI 2020 INIZIO: LE DATE

Ecco tutte le date, secondo il calendario comunicato da Confesercenti:

Abruzzo - Dal 4 gennaio al 3 marzo



Basilicata - Dal 2 gennaio al 2 marzo



Calabria - Dal 4 gennaio al 3 marzo



Campania - Dal 4 gennaio al 3 marzo



Emilia Romagna - Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)



Lazio - Dal 4 gennaio al 15 febbraio



Liguria - Dal 4 gennaio al 17 febbraio



Lombardia - Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)



Marche - Dal 4 gennaio al primo marzo



Molise - Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)



Piemonte - Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)



Puglia - Dal 4 gennaio al 3 marzo



Toscana - Dal 4 gennaio al 3 marzo



Umbria - Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)



Veneto - Dal 4 gennaio al 28 febbraio



Friuli Venezia Giulia - Dal 4 gennaio



Sardegna - Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)



Sicilia - Dal 2 gennaio al 15 marzo



Valle d'Aosta - Dal 2 gennaio (durata massima 60 giorni)



Provincia di Trento - Tutto l'anno previa comunicazione alla Camera di Commercio



Provincia di Bolzano - Calendario diverso distretto per distretto Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA