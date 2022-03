NOVENTA DI PIAVE - Opportunità di lavoro per i giovani al Noventa Designer Outlet e in altri quattro centri outlet McArthurGlen italiani. Ad aprile, nell’ambito del programma “Giovani e lavoro” di Intesa Sanpaolo, prende il via un progetto di collaborazione tra il Gruppo McArthurGlen e la fondazione no-profit Generation Italy, che propone un corso di formazione gratuito per “addetto alle vendite”, della durata di tre settimane, aperto ai giovani tra 18 e 29 anni. Per partecipare sarà necessario superare un breve test attitudinale, presente sul sito Generation Italy, e un colloquio motivazionale. Il corso avverrà in videoconferenza live, da remoto, e non richiede alcuna competenza pregressa, bensì motivazione e impegno.

LA FORMAZIONE

Attraverso giochi di ruolo, studio dei casi, simulazioni di situazioni di lavoro reali ed esercitazioni pratiche, gli iscritti saranno accompagnati nello studio e nella pratica di tutte le componenti essenziali che caratterizzano il processo di vendita, dall’approccio e identificazione delle necessità del cliente sino alla gestione dei pagamenti, la vendita di prodotti o servizi aggiuntivi, la chiusura della cassa e altro. Al termine del percorso formativo è prevista la possibilità di accedere a un colloquio in alcuni negozi del Noventa Designer Outlet e negli altri Outlet italiani del gruppo. «Attraverso questa operazione vogliamo creare figure professionali specializzate in grado di rispondere al meglio alle necessità dei nostri brand partner, dando strumenti fattivi alle nuove generazioni» spiega Donatella Doppio, direttore regionale per l’Italia del Gruppo McArthurGlen Group. «Grazie alla collaborazione con McArthurGlen, i giovani potranno avere accesso alle opportunità di lavoro create dagli Outlet del Gruppo» aggiunge Oscar Pasquali, amministratore delegato di Generation Italy. Per partecipare alle selezioni per Noventa Designer Outlet, collegarsi al sito www.mcarthurglen.com.