JESOLO - Operaio della Jesolo Patrimonio aggredito da un cittadino tunisino che voleva occupare abusivamente un alloggio popolare. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Jesolo Paese, in via Antiche Mura, dove si trovano alcuni alloggi popolari di proprietà comunale. È qui, che fino a pochi giorni fa abitava un pensionato 70enne, non più autosufficiente e per il quale è stato necessario il trasferimento nella casa di riposo. Ma proprio nel momento in cui è avvenuto il suo trasferimento nella struttura di via Martin Luther King, gli addetti del Comune hanno scoperto che assieme all’uomo nell’alloggio viveva anche un cittadino tunisino di circa 50 anni, già noto alle forze dell’ordine. Non avendo, ovviamente alcun diritto a rimanere in quell’alloggio, come da prassi l’uomo è stato allontanato.

