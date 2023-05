VENEZIA - I leghisti hanno scomodato esperti di riconoscimento vocale, di caratteristiche fisionomiche, addirittura di arcate dentali per riconoscere chi sta dietro la maschera del personaggio ripreso nei video erotici diffusi dal "corvo" che nei giorni scorsi ha riempito di mail le caselle di posta dei capigruppo e dei consiglieri comunali, oltre che dei giornali locali veneziani. L'anonimo pseudo moralizzatore ha fatto nomi e cognomi della coppia ripresa inizialmente su OnlyFans, la piattaforma privata a pagamento i cui contenuti, al di fuori della chat o della diretta in camera, è vietato diffondere; è, insomma, una sorta di paradiso per i voyeur che sborsano soldi per far parte del club e assistere alle performance erotiche dei loro beniamini, solo che a volte capita, come in questo caso, che le immagini finiscano anche fuori delle "mura protette".

Il video su OnlyFans

Magari proprio su iniziativa dell'anonimo che ha deciso di mettere in piazza i panni sporchi, anzi le nudità, della Lega, visto che chi ha tentato di mobilitare i consiglieri sostiene che di leghisti si tratta. La donna è a viso scoperto ed in effetti è riconoscibile per una giovane che anni fa ha tentato un approccio con il Carroccio a Venezia ma con scarso successo. L'uomo è sempre con una maschera da diavolo in testa che lascia liberi solo gli occhi e la bocca. Il diretto interessato, dopo che sono circolate le prime voci, ha smentito con amici e colleghi di partito di essere lui nei video di OnlyFans caricati anche su un altro sito di streaming pornografici. L'esperto di riconoscimento vocale non ha dubbi che si tratti della stessa voce, idem per lo specialista di tratti fisionomici che ha riconosciuti alcuni particolari, tra cui dei nei; infine il dentista sostiene che la particolare conformazione dei denti sono come una firma perché non si possono confondere con quelli di altre persone. Il riconoscimento effettuato dagli esperti consultati dai leghisti veneziani, insomma, va oltre il 90%. Ma in ogni caso rimane sempre una questione privata, anche se ha scatenato il popolo del Carroccio tra accusatori e sostenitori, e il "corvo" che insiste a sostenere che un esponente con incarichi pubblici anche a Roma non può fare video hard. Prossimamente a Venezia è atteso il ministro e segretario federale del Carroccio Matteo Salvini e i leghisti nostrani contano su di lui perché metta a posto le cose.