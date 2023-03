Onlyfans, Samantha cacciata dal liceo di Udine perché vendeva video e foto hot: «Sono libera di fare quello che voglio»

UDINE - Cacciata da scuola perché iscritta a Onlyfans, la piattaforma online in cui vengono venduti foto e video intimi a pagamento. E' la storia di Samantha, studentessa di Udine di 19 anni. Dal 2022, appena maggiorenne, ha deciso di sbarcare sulla piattaforma. Qualcuno l’ha segnalato però ai professori, così è stata convocata dal preside che le ha comunicato l'espulsione da liceo.

«Il colloquio è stato particolarmente umiliante - ha raccontato alla trasmissione Le Iene la ragazza -, mi sono state dette frasi offensive e discriminatorie, che mi hanno molto ferita». Al programma di Italia 1, la ragazza hai spiegato di essere stata allontanata dall'istituto perché il preside riteneva il suo comportamento «completamente disetico». Come se non bastasse però, dalla scuola arriva una richiesta, sempre a detta della giovane: «Se avessi pagato 3000 o 4000 euro in più, mi avrebbe fatto passare dalla scuola paritaria a quella da privatista. Pagando, quindi, non sono più una poco di buono».

La posizione del preside

Intercettato dalla “iena”, il preside della scuola ha continuato a ribadire la propria posizione nei confronti di Samantha, raccontando di averla allontanato perché aveva girato dei contenuti all’interno della scuola stessa. La ragazza, però, ha assicurato di non aver mai fatto alcuna foto o video per OnlyFans tra le mura della scuola, ma di aver girato un video che ha poi pubblicato su TikTok.