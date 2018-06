Uccise la moglie a coltellate per gelosia, rito abbreviato per Ascione

di Marco Corazza

MUSILE DI PIAVE - Udienza preliminare oggi, 4 giugno, in Tribunale a Venezia, davanti al Gip, dott. Massimo Vicinanza, per Antonio Ascione , il 44enne pizzaiolo di Torre del Greco che il 23 luglio 2017 accoltellò a morte l’ex moglie Maria Archetta Mennella , 38 anni, nell’abitazione di Musile di Piave, nel Veneziano, dove la donna risiedeva. Il Pubblico Ministero della Procura veneziana, dott. Raffaele Incardona ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato. Richiesta (e ammissione) delda parte dei legali dell’omicida, che era in aula ma non ha proferito parola, e costituzione di parte civile di tutti quanti i familiari della vittima. L’udienza per la celebrazione del rito abbreviato è stata quindi rinviata al 27 settembre 2018, sempre in Tribunale a Venezia.I capi d’imputazione a carico dell’assassino reo confesso sono pesanti, il Pm contesta ad Ascione, detenuto nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, il reato dicon diverse: per aver commesso il fatto per(la); per aver agito “con, dopo aver reiteratamentedi morte la moglie”; per aver perpetrato il crimine contro il proprio coniuge e madre dei suoi figli, e quindi aggravato dalvincolo di parentela; “per aver aggredito la moglie nelle prime ore del mattino quando la stessa era ancora distesa a letto e incapace di opporre una adeguata difesa”. Non solo. Ascione dovrà rispondere anche diCom’era nell’aria, il suo legale, l’Avv. Giorgio Pietramala, per ottenere lo, ha chiesto il rito abbreviato, che è stato ammesso. Per contro, i familiari della vittima, che invece non erano in aula data la lontananza (risiedono quasi tutti in Campania), attraverso il proprio penalista, l’avvocato Alberto Berardi, si sono costituiti tutti parte civile nel processo: l’anziana mamma, i fratelli, le sorelle e, soprattutto, i due figli minorenni rappresentati dalla zia materna Assunta, su autorizzazione del giudice tutelare.“Un segnale importante della ferma volontà da parte di tutta quanta la famiglia di far valere i propri diritti e di ottenere giustizia per la propria figlia, la propria sorella, la propria mamma, e una pena congrua per l’imputato” commenta l’Avvocato Berardi, con cui collabora anche Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, che si fa carico gratuitamente di assistere la famiglia Mennella. Berardi e il consulente personale di Studio 3A, Riccardo Vizzi, peraltro, hanno dato un contributo fondamentale alle indagini portando alla luce i messaggi whatsapp che la figlia di Marciarca aveva scambiato pochi giorni prima del delitto con il padre, da cui emergeva che quest’ultimo aveva: una circostanza cruciale per contestare ad Ascione la premeditazione e l’ulteriore reato di minacce aggravate.Ha chiesto di costituirsi parte civile, e l’avvocato Berardi non ha avuto nulla in contrario, anche la onlus “Bon’t worry”, associazione che si batte contro le violenze di genere, in particolare quelle contro le donne e i bambini.