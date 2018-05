«Mariarca uccisa perchè amava un altro»: l'ex marito rischia l'ergastolo

di Marco Corazza

Le indagini, come sostenevamo fin dall'inizio, hanno confermato non solo l'aggravante della premeditazione, ma anche il reato delle minacce: un quadro pesantissimo che, se confermato in sede di giudizio, apre alla possibile applicazione della pena dell'ergastolo anche in caso di accesso dell'imputato al rito alternativo

MUSILE DI PIAVE - Mariarca era stata già minacciata di morte. Non solo omicidio volontario con una lunga sfilza di aggravanti, ma anche: se le contestazioni saranno confermate in sede di giudizio, all’assassino di Mariarca potrebbe non bastare la scelta del rito abbreviato per evitare l’ergastolo. Sono state accolte con favore dal legale della famiglia della vittima, l’avvocato, del Foro di Padova, le conclusioni a cui è giunta la Procura di Venezia al culmine delle indagini preliminari del procedimento penale a carico di, il 44enne pizzaiolo di Torre del Greco che il 23 luglio 2017 accoltellò a morteMaria Archetta Mennella, 38 anni, nell’abitazione di Musile di Piave, nel Veneziano, dove la donna risiedeva.Il 24 aprile il pubblico ministero della Procura di Venezia, Raffaele Incardona, ha chiesto il rinvio a giudizio e il gip Massimo Vicinanza ha fissato l’udienza preliminare per il 4 giugno 2018. Quello che emerge dal quadro probatorio e dai capi d’imputazione, infatti, non è una improvvisa furia omicida, non è un raptus, ma un crimine frutto die minacce covato nel tempo.Il reato principale di cui dovrà rispondere il 44enne di Torre del Greco, peraltro reo confesso e detenuto nel carcere veneziano di, è ovviamente quello di omicidio “per aver accoltellato ripetutamente sul tronco e sull’arto superiore sinistro la moglie cagionandone la morte con un fendente al dorso che ne perforava il polmone sinistro e che determinava lesioni viscerali e vascolari con emorragia massiva ed esito letale” scrive nella sua richiesta il pubblico ministero, sulla scorta dei risultati della perizia medico legale disposta sulla salma della vittima.Ma anche con diverse aggravanti: per aver commesso il fatto “per futili motivi, perchéche la moglie, dalla quale era legalmente separato, avesse” scrive il Pm; per aver agito “con premeditazione, dopo aver reiteratamente minacciato di morte la moglie, in un’occasione anche con l’uso del coltello”; per aver perpetrato il crimine contro il proprio coniuge e madre dei suoi figli, e quindi aggravato dal vincolo di parentela; “per aver aggredito la moglie nelle prime ore del mattino quando la stessa era ancora distesa a letto e incapace di opporre una adeguata difesa”. L’autopsia ha confermato come si sia trattato di una vile aggressione a tradimento e come i colpi siano stati inferti mentre Mariarca dormiva, elemento tutt’altro che secondario in quanto esclude che il delitto sia avvenuto al culmine di una lite ed è una conferma schiacciante che è stato premeditato.Ma non solo. Ascione dovrà rispondere anche delper aver appunto “minacciato di morte la moglie nei giorni precedenti con un coltello in mano” e, anche qui, con l’aggravante di aver commesso il fatto usando un coltello, strumento idoneo a offendere che poi, purtroppo, avrebbe usato davvero. Non un dettaglio da poco.