Omicidio Cecchettin, la commovente foto con dedica di papà Gino per la sua Giulia: «Il tuo 22esimo compleanno con papi»

VIGONOVO - La commovente foto con dedica di papà Gino per la sua Giulia: «Il tuo 22esimo compleanno con papi». Oggi, lunedì 27 novembre, Gino Cecchettin, il papà di Giulia Cecchettin - la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre - ha ricordato la figlia con post su Instagram.

Nell'immagine, papà Gino accanto a una Giulia sorridente, poi la commovente dedica: «Il tuo 22esimo compleanno con papi».

Papà Gino ha dunque postato la foto dell'ultimo compleanno della studentessa di Vigonovo. Un momento felice tra padre e figlia da conservare nel cuore.

Immediati i commenti dei tanti utenti che si sono stretti vicino alla famiglia Cecchettin: «Giulia sei riuscita a diventare la figlia, l'amica, la sorella per tutti noi che abbiamo sperato fino alla fine in un epilogo diverso. Che la tua luce possa essere forza per papà Gino, Elena, Davide e tutte le persone che ti amano. Non ti dimenticheremo e continueremo a combattere affinché non si debba più piangere una donna strappata alla vita per mano di un uomo. Vola libera dolce Giulia».