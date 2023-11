Giulia Cecchettin, il mistero del libro per bambini trovato vicino al suo corpo: è stato lasciato da Filippo?

Il corpo di Giulia Cecchettin è stato trovato nella mattinata del 18 novembre dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone. Il corpo è stato recuperato in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, Filippo Turetta ha portato il corpo di Giulia giu' nel dirupo dopo averlo coperto con dei sacchi neri.

Giulia Cecchettin, il mistero del libro per bambini

Tra gli arbusti, i fazzoletti sporchi di sangue e i sacchi di plastica la Scientifica ha repertato anche un libro per bambini dal titolo: “Anche i mostri si lavano i denti”. Forse era di Giulia, che sopo qualche giorno si sarebbe dovuta laureare e che sognava di diventare disegnatrice per l'infanzia. Il volume illustrato dalla autrice trevigiana Jessica Martinello che vuole spiegare ai bambini come lavarsi i denti, è tra i 20 oggetti che la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, attraverso il naso Jägeer, il giovane flat coated retriever, ha ritrovato accanto al corpo di Giulia, ponendo così la parola fine alle ricerche che erano iniziate sabato 11 novembre.

Filippo Turetta, martedì l'interrogatorio

Lo ha portato Filippo ? Sarà solo lui a poterlo dire. Sono tantissime le domande a cui il ragazzo, martedì dovrò rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti alla giudice per le udienze preliminari di venezia, Benedetta Vitolo. Il suo avvocato, Giovanni Caruso, però potrebbe consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa della perizia psichiatrica che probabilmente la difesa chiederà martedì stesso nel carcere di Verona.

Le ultime ore di Giulia

Quel libro potrebbe averlo comprato Giulia quella sera in cui è uscita con l'ex fidanzato, nonostante avessed etto alle sue amiche che non ce la faceva piu' di Filippo («non lo sopporto più, vorrei che lui, almeno per un periodo, sparisse. ..non glielo posso dire, andrebbe di matto»). Quella sera, sabato 11 novembre, i due vanno in un centro commerciale di Marghera, dove hanno mangiato. A pagare il conto (di 17 euro) del fastfood fu' Giulia, nonostante Turetta avesse con sé diverse centinaia di euro. Nel centro commerciale, in cui la cecchettin si era recata per cercare delle scarpe da poter indossare il giorno della sua laurea) c'era anche una grande libreria. Quel volume potrebbe essere stato nell'auto di Filippo quando ha ucciso Giulia e per liberarsi di tutte le cose collegate alla ragazza potrebbe averlo buttato accanto al corpo. Il cadavere della ragazza infatti si è appreso che non è stato fatto scivolare lungo il pendio ma portato giù e successivamente coperto con i sacchi neri. Sono tante le risposte che Turetta dovrà fornire agli inquirenti.

Gli oggetti repertati vicino al corpo della Cecchettin

A elencare gli oggetti ritrovati vicino al corpo senza vita di Giulia ci ha pensato Quarto Grado, il programma condotto da Gianlugi Nuzzi su rete 4.