MARGHERA - Sir Oliver Skardy torna dal vivo, con la sua musica ad emanare vibrazioni. Suona sotto casa, in piazza Mercato nel cuore del festival Marghera Estate nell'ultima settimana di concerti. Il profeta del reggae in venessian calca il palco in live con la sua storica band, i Fatti Quotidiani, dopo essersi esibito con il sound system Sir Oliver Skardy in Greatest Hits malgrado le difficoltà di proporre musica a causa delle restrizioni della pandemia. Domani è il protagonista assoluto con il suo ultimo lavoro musicale, l'album Figa e Sfiga, quarta fatica solista dell'artista veneziano, sicuramente il disco più personale della sua carriera, accolto con entusiasmo dai fans e dalla critica come il ritorno al sound coinvolgente e genuino che ne ha decretato il successo fin dagli anni Ottanta.

Dal vivo Skardy sarà accompagnato dai musicisti che hanno partecipato alla realizzazione dell'ultimo disco, a partire dal chitarrista Daniele Novello e dal tastierista Roberto Sciubert Pettenello, che si sono occupati di tutta la prima fase della stesura dei brani, a Graziano Loganero Guerriero, primo storico drummer dei Pitura Freska tornato di nuovo a collaborare con il profeta di Marghera, a trent'anni di distanza dalla realizzazione dello storico album 'Na bruta banda. Quindi completano l'ensemble al basso Michele Lele Pagiaro ed infine Alessandro Baby Numa al sassofono, alter ego di Skardy sul palco da diversi anni e irrefrenabile showman.

Prima dello spettacolo sarà presentato il documentario Vento sporco, realizzato da Bibi Bozzato e Giorgio Bombieri, ispirato alle parole della canzone di Skardy C'era una volta a Marghera, tentativo di riprodurre in immagini le suggestioni che il brano ha suscitato nei due autori. La settimana di musica a Marghera inizia stasera con l'Orchestra Ottovolante: un repertorio tutto italiano, reinterpretato con nuovi arrangiamenti, alcune tra le più belle canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Mauro Ottolini alla direzione della sua orchestra di 13 musicisti, nelle vesti di cantante e solista al trombone, reinterpreta con arrangiamenti originali alcune tra le più belle composizioni di Fred Buscaglione, Renato Carosone, Domenico Modugno, Gorni Kramer, Trio Lescano, Natalino Otto, Fatima Robin's e molti altri. Giovedì sul palcoscenico si esibisce la band Jackson Live formata da musicisti professionisti e di grande esperienza, da ballerini selezionati nonché dal giovane e talentuoso Andrea Imparato. Grande chiusura venerdì 22 luglio con la tribute band Spirito Divino, band padovana scelta come gruppo spalla di Zucchero Fornaciari in occasione del Raduno internazionale del fans club tenutosi a Modena nello stesso anno.