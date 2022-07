TREVISO - Esplosione di musica con La Rappresentante di Lista per la terza attesissima serata di Suoni di Marca. Più di duemila persone assiepate sotto il palco del bastione San Marco hanno agitato le braccia a tempo di Ciao ciao (ma non solo) e hanno cantato emozionate insieme a Veronica Lucchesi, frontwoman del gruppo. I fan sono arrivati non solo dal Veneto ma da tutta Italia per poter assistere alla performance dei settimi classificati all'ultima edizione del festival di Sanremo, con le loro sonorità indie pop ed elettroniche. Noi abbiamo intervistato in anteprima La Rappresentante di lista.



I TURISTI

Qualcuno ha pure approfittato dell'occasione per visitare Treviso, che quest'estate si propone ricca di eventi e divertimento. Come Paolo, che già durante la prima serata raccontava come fosse arrivato da Bolzano per poter assistere al concerto insieme alla famiglie e nel contempo fare un giro per Treviso e Venezia. Claudia invece, trevigiana doc, aspettava questa serata da quando ha scoperto che nella rassegna di Suoni di Marca di quest'anno ci sarebbero stati i LRDL e ha ben pensato di conquistare in anticipo il proprio posto sotto al palco per poter assistere al concerto dei suoi idoli da una posizione privilegiata. «Per me è importantissimo stare quanto più vicino possibile. È il modo migliore per godersi la musica live, anche se forse avrei dovuto mangiare qualcosa prima, ma c'è sempre tempo». Marco arriva da Belluno e, invece, con tutta la scelta che Suoni di Marca propone, la cena non se la fa certo mancare. «È davvero incredibile che questo sia un festival ad accesso gratuito. Musica pazzesca e pure il cibo devo dire è niente male. La rappresentante di lista verranno a suonare anche a Feltre, ma vederli in questo contesto è tutta un'altra cosa», spiega concitato mentre addenta un arrosticino. Ad aprire il concerto del duo palermitano ci sono i giovanissimi Acqua Distillata e Federico Baroni che scaldano il pubblico prima dell'arrivo di Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina e tutta l'esemble di artisti che li accompagna.



LA RASSEGNA

L'estate musicale trevigiana non è solamente Suoni di Marca e quest'anno anche a Veneto oltre 2022, la rassegna organizzata all'ippodromo di Sant'Artemio, ci sono nomi di una certa caratura, attesi da moltissimi trevigiani. «Questa sera speravo di vedere Venditti e De Gregori - precisa Fabio - ma purtroppo la data è rinviata. Bisogna dire però che Treviso non ti lascia senza musica e infatti sono qui, ad ascoltare un gruppo che conoscevo poco, ma che ci ha messo poco ad appassionarmi». Nonostante una partenza diesel, con poche centinaia di persone a passeggiare lungo le mura, l'atmosfera si è scaldata in fretta, non appena le chitarre hanno iniziato a suonare. Ad aprire le danze è stata Maria Devigili, chitarrista e cantautrice trentina, con la sua musica dolce e suadente che è riuscita a commuovere più di qualcuno dei presenti. Insomma, davvero un grande successo ed è stata solamente la terza serata.



L'ATTESA

Questa sera infatti ci sarà un altro big del panorama musicale italiano ma anche internazionale: Carmen Consoli, concorrente storica di Sanremo e prima donna maestro concertatrice della Notte della Taranta, famoso festival salentino di musica popolare. Ma non è la sola vip che andrà a calcare il prestigioso palco della kermesse trevigiana. Nei prossimi giorni infatti si terranno i concerti di Motta, Inoki, degli Zen Circus e moltissimi altri ancora. Ad accompagnare la musica ovviamente continueranno ad esserci i numerosissimi stand gastronomici, per soddisfare anche i palati più esigenti, nel rispetto dell'ambiente e del decoro. La serata si è conclusa con il dj set de La banda della lambada, con Jack Rottame e Disco Strak, che hanno tenuto viva la notte trevigiana mixando i dischi più vari sotto le stelle.